آمر منطقة الكفرة العسكرية يبحث مشكلة نقص الوقود بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث آمر منطقة الكفرة العسكرية لواء “بالقاسم لابعج”، أمس الأحد، مع رئيس مجلس إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية، السبل الكفيلة بمعالجة مشكلة نقص الوقود في المدينة .

وقال مدير مكتب الإعلام في المنطقة مفتاح بوزيد، إن الاجتماع أسفر عنه جملة من الخطوات التي ستسهم في حل المشكلة، من بينها فتح المحطات طيلة الـ24 ساعة، وتزويد المدينة بكميات كافية من الوقود.

وأشار بوزيد، إلى أن الاجتماع حضره عميد بلدية الكفرة وبعض ضباط المنطقة العسكرية ومنسق الشؤون الاجتماعية في المنطقة .