غضب داخل داعش بعد هرب “البغدادي” من المعركة الأخيرة كشفت المقابلات التي أجريت مع عناصر التنظيم عن شعورهم بخيبة أمل عميقة من الخليفة المزعوم، أسفرت عن انشقاقات كبيرة داخل التنظيم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي، يشعرون بغضب وخيبة أمل، بسبب اختفاء زعيمهم الإرهابي المدعو “أبو بكر البغدادي” في الصحراء بدلًا من المشاركة في المعركة الأخيرة برفقة التنظيم في الباغوز، آخر جيوب داعش في سوريا .

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن مقاتلين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية ، وأعربوا عن غضبهم من “البغدادي” الغائب، بينما تقترب القوات المتقدمة من الجزء الأخير من الأراضي المتبقية لداعش، والتي تبلغ مساحتها نحو نصف ميل مربع “1.295 كم2”.

ووفقًا للصحيفة، فقد كشفت المقابلات التي أجريت مع عناصر التنظيم، وزعماء محليين ومقاتلين ومسؤولين غربيين عن شعورهم بخيبة أمل داخلية عميقة من الخليفة المزعوم، أسفرت عن انشقاقات كبيرة داخل التنظيم.

ونقلت عن محمد علي، وهو كندي داعشي، أسرته قوات “قسد”، قوله، “إن البغدادي يختبئ في مكان ما والناس غاضبون”.

بينما أكد العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين والغربيين للصحيفة، أنهم لا يعتقدون أن الإرهابي “البغدادي” يتواجد في جيب التنظيم الأخير، حيث رجح مسؤولون أنه ربما يكون في الأنبار غربي العرق، وهي محافظة صحراوية، كانت توجد لقادة التنظيم روابط أسرية بداخلها.

ومنذ إعلان خلافة داعش من جامع النوري بالموصل في خطاب مصور عام 2014، لم يظهر “البغدادي” في تسجيلات مصورة أخرى للتنظيم، لكنه أصدر عددًا من الرسائل الصوتية حثت فيها أتباعه على أن يظلوا أقوياء، حيث كان آخر التسجيلات في أغسطس من العام الماضي، دعا فيه أنصار التنظيم لمهاجمة الغربيين بالبنادق والقنابل والسكاكين.

ويُعتقد أن الإرهابي المدعو “البغدادي” أُصيب بجروح بالغة في غارة جوية عام 2015، وأفادت تقارير بوفاته عدة مرات، رغم أن العديد من مسؤولي الأمن الغربيين والإقليميين يعتقدون أنه لا يزال على قيد الحياة.

وفي تقرير منفصل، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن دولة “داعش” المزعومة تحولت إلى “جحيم من الدخان والنار”، وفلول التنظيم محاصرون في معقلهم الأخير بقرية باغوز، التي تهزها انفجارات قوية وتغمرها كرات ضخمة من النيران.

وأشارت إلى أن هذا المشهد، نتيجة قذائف قوات التحالف التي أصابت مستودعا للذخيرة لمسلحي “داعش” الذين يتكتلون في آخر معقل لهم بعد معارك استمرت نحو 5 سنوات، توسع خلالها التنظيم ليضم مساحات شاسعة من العراق وسوريا قبل أن يبدأ في التقهقر.

وأكدت أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسعى للانتهاء سريعا من آخر معقل للتنظيم، بعدما أقرت هدنة 10 أيام لإخراج المدنيين والنساء والأطفال .