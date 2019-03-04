تعليم المؤقتة تعلن رسميًا إلغاء عطلة يوم السبت لهذا العام الدراسي

تعليم المؤقتة تعلن رسميًا إلغاء عطلة يوم السبت لهذا العام الدراسي إلغاء عطلة يوم السبت وعودته كيوم دراسي عادي؛ وذلك لزيادة الوعاء الزمني

أخبار ليبيا 24 – خاص

قررت وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة رسميًا إلغاء عطلة يوم السبت لهذا العام الدراسي 2018/2019 بسبب قرب شهر رمضان المبارك .

وكان مديري الإدارات العامة بوزارة التعليم قد عقد في الأول من مارس اجتماع موسع بخصوص بعض القرارات ومنها إلغاء يوم السبت عقد بمقر الإدارة العامة للنشاط المدرسي، بمدينة الأبرق .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم العام، المكلف الدكتور “خالد أسبيته”، ومدراء إدارات التعليم الثانوي والأساسي والنشاط المدرسي، وإدارة الامتحانات والتعليم الحر والتفتيش والتوجيه التربوي والاحتياط العام.

وقال “أسبيته” خلال الاجتماع إنه قد تم مع مديري الإدارات مناقشة إمكانية اعتماد ما تم اقتراحه، خلال الاجتماع، و من أبرز ما جاء فيه إلغاء عطلة يوم السبت وعودته كيوم دراسي عادي؛ وذلك لزيادة الوعاء الزمني .

وأوضح “أسبيته” أنه تمت مناقشة زيادة مرتبات المعلمين، وفقاً لقرار مجلس النواب الليبي رقم 4 لسنة 2018م ميلادية، وتفعيل منظومة إدارة الاحتياط العام، والملاك الوظيفي للمعلمين وسد العجز بالمؤسسات التعليمية، وتوفير الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثاني، وتوحيد مناهج تعليم المعاهد الدينية، وإجراءات إعداد وتجهيز الامتحانات، وعدة مواضيع أخرى من شأنها تدعيم العملية التعليمية.