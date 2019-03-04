القابضة : هناك مجموعة غير قانونية تهدف إلى السّيطرة ونهب أموال قطاع الاتّصالات هذه الإخبار الكاذبة ماهي إلّا حرب إعلاميّة مموّلة ومكشوفة من مجموعة غير قانونية، هدفها السّيطرة ونهب أموال قطاع الاتصالات من خلال تضليل الرأي العام

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفت إدارة الشّركة الليبية للبريد والاتصالات، وتقنية المعلومات القابضة، الأخبار المتداولة في بعض الصّحف الإعلاميّة ومواقع التّواصل الاجتماعي، بخصوص القبض على رئيس مجلس إدارة الشّركة الدّكتور “فيصل قرقاب”.

وأوضحت الشّركة – في بيان لها اليوم الإثنين – أنّ هذه الإخبار الكاذبة ماهي إلّا حرب إعلاميّة مموّلة ومكشوفة من مجموعة غير قانونية، هدفها السّيطرة ونهب أموال قطاع الاتصالات من خلال تضليل الرأي العام، ونشر الإشاعة والبلبلة، خصوصاً بعد أن شهد قطاع الاتصالات تحسن نسبي في الآونة الأخيرة، حسب البيان.

وذكرت الشركة أنّ كل هذه الاتهامات الباطلة، التي نشرتها هذه المجموعة، بحق رئيس مجلس إدارة الشّركة ماهي إلّا ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة .

ونوهت الشّركة، عبر مرفق، لإفادة قسم التّحقيقات بمكتب النائب العام، والذي بينت فيه بكل وضوح وبشكل قاطع، بأن رئيس مجلس الإدارة لم يتم توجيه أي تهم إليه، ولا يوجد عليه أي قيود عكس ما تدعيه هذه المجموعة وتقوم بالترويج له.

ودعت إدارة الشركة في ختام بيانها وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر، وعدم نقل أي أخبار تخص الشركة القابضة، إلا من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالشركة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة www.lptic.ly، أو حساب الشركة تحت اسم “LPTIC” المعتمد بعلامة التوثيق الزرقاء، بموقع التواصل الاجتماعي .