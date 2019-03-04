الأهلي طرابلس والسويحلي.. أخطاء تحكيمية وركلات جزاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

سجل فريق الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، فوزاً ثمين على حساب متصدر المجموعة الثانية السويحلي على ملعب طرابلس الدولي في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

حيثُ جاءت النتيجة (3-2)، سجل صالح الطاهر هدف الأهلي طرابلس الاول في الدقيقة 15، وعاد السويحلي للمباراة وسجل هدفين بواسطة المحترف البرازيلي ماتيوس من علامة الجزاء في الدقيقة 47، و فايز سعد في الدقيقة 71، قبل أن يعدل عبد الرحمن العمامي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ليعود الأهلي طرابلس ويحقق الفوز من ركلة جزاء جديدة انبرى لها محمد الغنودي في وحولها لهدف في الثواني الأخيرة .