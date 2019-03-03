شلقم : لقاء حفتر والسّراج حمل الكثير من الإيجابية بغض النظر عن التفاصيل

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة “عبد الرحمن شلقم” إنه تابع باهتمام اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، وقائد الجيش الوطني المشير “خليفة حفتر”، في العاصمة الإمارتية أبوظبي.

واعتبر شلقم – بحسب ما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك – أن هذا اللقاء حمل الكثير من الإيجابية، بغض النظر عن تفاصيل ماتم الاتفاق عليه بينهما، حسب قوله .

وقال، اليوم الأحد، إن اللقاء إذا لم ينتج عنه أمور إيجابية، فلن يترتب عليه ما يضيف تعقيدا للمشهد الليبي، مؤكدا أنه كلما ارتفعت وتيرة التواصل بين الأطراف الليبية، وتحركت آلية العمل السياسي، انخفض إيقاع مزاج العنف والدم .

وأشار “شلقم” إلى وجود قرار من القوى الدولية الفاعلة؛ لتحريك المسار “الليبي- الليبي” السلمي دون اللجوء إلى فرض أي حل، مبينًا أن الأوضاع في الجزائر تجعل القوى الإقليمية والدولية تتحرك لمنع أي تصعيد في ليبيا.

وأعرب “شلقم” عن اعتقاده بأن الجميع سيخسر، في خضم العراك والمغالبة ورفض الآخر، مؤكدا أن الأهم هو إدارة الاختلافات عبر حسابات تحقق مصالح الوطن والمواطن.

وأوضح أن القوى الفاعلة على الأرض الليبية متعددة ومتنوعة، لكل منها عدتها وعديدها وأهدافها، ومصالحها، وتطلعاتها، ومخاوفها، وهذا أمرعادي بين كل البشر، الفيصل هو إدارة هذه الاختلافات والتناقضات عبر الحسابات، التي تحقق مصالح الوطن والمواطن .

وبين أنه من منطلق المغالبة، أي أن طرفا واحدا يأخد كل شيء والآخر يأخد صفر، فذلك هو صرخة القتل والقتال، خاصة أن السلاح في يد أكثر من طرف .

وتابع أن، الفرض والرفض هما الوقود الذي لا ينفذ في محرقة، تمتد فوق مساحة البلاد ولن يكون لها ماء يكفي إسكات لهيبها .

ولفت إلى أن السلام يُصنع بعقول الرجال ، والحرب تصنعها أوهام الخيال، والفرص الضائعة دفعت شعوبا إلى كهف النهاية والزوال .