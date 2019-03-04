مساعد رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي يدعو المسافرين لتعبئة نموذج إقرار العملة قبل السّفر

أخبار ليبيا24- خاصّ

طالب مساعد رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي عقيد “طارق عبدالله المسماري” المسافرين بضرورة تعبئة نموذج إقرارالعملة قبل السّفر؛ وذلك لضمان مستحقاتهم.

وأضاف “المسماري” في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنّ إقرار العملة مثله مثل الإقرار الجمركي عند قدوم البضائع في الميناء أو المطار، ويقوم فيه المسافر بكتابة مايحمله معه من عملة ، ويتم صرفه من قبل رجل الجمارك، قبل الدخول إلى صالة المغادرة.

وذكر “المسماري” أنه في حال عدم تعبئة النموذج أو تزويره، بقيمة غير القيمة التي يحملها سوف يتم مصادرة القيمة المالية بالقانون ، مشددًا على أي شخص يغادر من مطار بنينا الدولي لابد له من إقرار العملة ومختوم من الجمارك.

ولفت مساعد رئيس المركز إلى أنه مسموح للمواطن اصطحاب ماقيمته عشرة آلآف دولار، مستغربًا ممن يعترض على تعبئة نموذج الإقرار، رغم أن هناك مشاكل كثيرة حدثت وبالأخص في دولة تونس مع بعض المسافرين، لأنهم لا يحملون معهم إقرار العملة.

وناشد “المسماري” المواطنين بأهمية تعبئة نموذج الإقرار المالي لأنه يحميهم ويجعلهم تحت القانون ويجنبهم الكثير من المشاكل، مؤكدًا أن هناك مسافرين وقعوا في مشاكل، وتمت مصادرة أموالهم نتيجة عدم تعبئة النموذج.

وعن المشاكل والنواقص التي تعاني منها مصلحة الجمارك قال المسماري:”من ضمن المشاكل هي صدام الأجهزة الأمنية فيما بينها من ناحية الاختصاصات، فمن وجهة نظري أن لكل جهة اختصاصها وندعو الجميع ألا يتدخلوا في اختصاص الجمارك فعملنا إيقاف أي شيء خارج عن القانون ولا نحمل السلاح وعملنا بالقلم والقانون وندافع عن تخصصنا”.

وتابع:”ونفتقر أيضًا أجهزة الكشف في ميناء بنغازي ومطار بنينا، ورغم أننا كمصلحة تدخل أموالا كبيرة للدولة، ولكن تبعيتنا إلى إدارة مصلحة الجمارك المركزية في طرابلس فلا يوجد لدينا إذن صرف لشراء النواقص”.

وختم “المسماري” تصريحه موجها كلمة للمواطن “لا تغضب أيها المواطن الليبي المسافر عندما نقوم بالتفتيش فنحن نحميك ونحمي الوطن الذي تعيش فيه، والأمن القومي لا يمكن التهاون به وأمن الدولة خط أحمر بالنسبة لكل مواطن ليبي”.