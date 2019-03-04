لحلّ الأزمة السّياسية.. تعرف علي شروط بعيرة للمتقدم للرئاسة !

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عزا عضو مجلس النواب أبوبكرإبعيرة، أسباب عدم الوصول إلى حلٍّ للأزمة السياسية المزمنة في ليبيا، إلى تطلع أطراف عدة للوصول إلى رئاسة البلاد.

واقترح إبعيرة في تصريح خص به وكالة “أخبار ليبيا 24″، وضع بعض الشروط للتخفيف من حدة هذه الأزمة، لتجعل الولوج إلى سدة الرئاسة، أمراً موضوعياً وعلمياً ومفيداً للبلاد، بدل أن يطمح كل من هب ودب لدخول هذا المعترك.

واشترط فيمن يتقدم للرئاسة، أن يتمتع بسيرة مهنية متميزة بالنجاح، وعدم الفشل السابق في أداء مهامه، وألا يكون منتمياً رسمياً إلى أي حزب سياسي، وذلك خلال فترة ما قبل الانتخابات التي سوف تجرى بعد اعتماد دستورالبلاد، وألا يكون من الداعمين والمنتمين لفكر الميليشيات المسلحة في أي وقت من الأوقات.

وتضمنت تلك الشروط، أن يكون قادراً على المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وألا يكون قد تعرض لعقوبات جسيمة بسبب أدائه الوظيفي محلياً أو إقليمياً أو دولياً، وألا يكون ممن أسهموا في إفساد الحياة السياسية (قولاً أوعملاً) , خلال أي مرحلة من مراحل الحكم في ليبيا.

وشدد النائب إبعيرة، على ضرورة ألا يكون المترشح داخلا بأي شكل من الأشكال في دماء الليبيين أو أموالهم وممتلكاتهم, وأن يكون منزهاً عن شبهات الفساد، وأن يكون محباً للعدل بفطرته، كارهاً للظلم والاستبداد بطبيعته، متبصراً بأحوال الناس وحاجاتهم، وحقوق الإنسان لديه خط أحمر، لا ينبغي تجاوزه أو التفريط فيه.

ونوه إلى أنه في حال ازدواج الجنسية، عليه أن يختار مابين تقدمه للرئاسة أو احتفاظه بجنسيته غير الليبية، مضيفًا “على كل من تراوده نفسه أن يخوض هذا المجال أن يسأل نفسه في صدق وتجرد : هل أنا حقاً أهل لذلك ؟ وما مدى انطباق مثل هذه الشروط عليّ ؟”.