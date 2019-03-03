جولة تفقدية على المرافق الصحية في بلدية خليج السدرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

‎قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الأستاذ نوري الفسي برفقة عضو التفتيش والمتابعة محمد جلهوم، بجولة تفقدية على المرافق الصحية الواقعة بالنطاق الإداري لبلدية خليج السدرة .

‎واطلع الفسي، على سير العمل بالمستشفيات العامة والقروية بناء على توجيهات وزير الصحة سعد عقوب بإجراء جولة تفتيشية على المرافق الصحية الواقعة بالنطاق الإداري لبلدية خليج السدرة، حيث تم خلال الجولة التفتيش على “مستشفى بن جواد العام، والمركز الصحي بن جواد، والمركز الصحي النوفلية، والوحدة الصحية رأس لانوف، والوحدة الصحية وادي الأحمر، والوحدة الصحية بوسعدة، ومخازن الأدوية والمعدات الطبية” وتخللت الجولة عقد اجتماعات مع مدير عام مستشفى بن جواد ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية بحضور رئس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وتفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة عدد من الأقسام ومخازن الأدوية ومصروفات عام 2018، مبينًا أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية بالمركز لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.