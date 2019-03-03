تحديد منتصف مارس الجاري لاستخراج جوازات السفر أمام المواطنين هذه الخطوة تأتي للرفع من معاناة المواطنين وتسريع عمليات استخراج جوازات السفر، للذين لم يحصلوا عليها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أنها ستفتح منتصف هذا الشهر مارس الجاري، جميع فروعها في البلاد لاستقبال المواطنين.

وأوضحت المصلحة، عبر مكتبها الإعلامي، أن هذا القرار يأتي بعد أن تسلمت المصلحة شحنة إضافية من خام جوازات السفر عبر مطار معيتيقة الدولي، تحت إشراف رئيس المصلحة العميد جمعة غريبة.

على ذات السياق, فقد استلمت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، الشحنة الثانية من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الخطوة تأتي للرفع من معاناة المواطنين وتسريع عمليات استخراج جوازات السفر، للذين لم يحصلوا عليها.

وأكدت الوزارة أن هذه الشحنة تأتي ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعا للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

وكانت المصلحة أعلنت أنه سيبدأ منتصف شهر يناير الماضي في توريد المواد الخام الخاصة بالجوازات إلى ليبيا.

وقال رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة حاجي في تصريحات إعلامية إنه جرى التعاقد على توفير نحو 2 مليون و400 ألف قطعة من المواد الخام الخاصة بالجوازات، موضحا أنه سيتم توريدها على دفعات لتوزع على مختلف المدن الليبية.

يذكر أن الليبيين يعانون من استخراج جوازت السفر نتيجة لمشاكل نقص المواد الخام لطباعة الجوازت ومشاكل المنظومة الإلكترونية التي يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس , وتحصل المواطن على الجواز في أوقات تترواح مابين 9 أشهر إلى عام و قد تتأخر بعض الجوازت في الصدور لمدة أطول .