عقوب : قضية معالجة الأوضاع الصحية بالجنوب من أولويات واهتمامات الوزارة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة بمدن “تراغن، ومرزق، وغات، وأم الأرانب” .

‏‎ودعا عقوب إلى وضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، بداية من غدوة، وصولا إلى بلدة أم الأرانب بعد تحريرها وتأمينها من قبل القوات المسلحة وتطهيرها، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2019 .

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود المستشفيات المجاورة لبلدية سبها، والكوادر الطبية فيها.

وأكد أن هذا التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدن وبلديات الجنوب الليبي وماجاورها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير الجنوب من المجاميع المتطرفة والمعارضة التشاديه والمرتزقة والخارجين عن القانون .

وأكد وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية بالجنوب الليبي من أولويات واهتمامات وزارة الصحة المؤقتة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع فى كل انحاء ليبيا لأن استقرار الجنوب الليبى يعنى استقرار كل ليبيا.