“الوطنية للنفط” و”ريبسول” تدعمان تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة في أوباري

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استكملت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة ريبسول الإسبانية، مشروعا تعليميا؛ لإفادة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة في مدينة أوباري، ضمن مبادرات التنمية المستدامةالتي تنتهجها المؤسستين .

ودشنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول، يوم الأربعاء الماضي، فصلين دراسيين مصممين وفقا لمنهج مونتيسوري- كانتا قد تشاركتا في تمويلهما- وتسليمهما إلى صندوق التضامن الاجتماعي في جرمة.

كما تمّ تركيب الفصلين، في كلّ من المركز الخاصّ بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، والمدرسة الخاصّة بصعوبات التعلّم .

وقامت المؤسسة والشركة، برعاية برنامج تدريب مهني في مدينة طرابلس، لإفادة عدد من المعلّمات اللاتي سيعملن في المراكز المذكورة، يركّز على كلّ من الجانب النفسي، لذوي الاحتياجات الخاصّة، ومنهج مونتيسوري التعليمي، الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية، ويحظى بأهمية بالغة خصوصا في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة، والتعامل مع الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

وحضرمراسم التدشين، عميد بلدية الغريفة “علي عبد المغيث”، صحبة عدد من أعضاء المجلس البلدي، وممثل عن شركة أكاكوس “حسن الصديق” إضافة إلى مدير صندوق التضامن الاجتماعي، فرع أوباري رمضان مختار، وعدد من الأخصائيين في المركزين .