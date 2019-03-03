ردًا على لقاء أبوظبي…بلحاج يرفض أي مساعي للسلام

أخبار ليبيا24

أعلن القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة – رئيس حزب الوطن – عبدالحكيم بلحاج معارضته للقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في أبوظبي، واصفًا إياه بأنه فترة أخرى للمماطلة وإطالة الأزمة.

وأشار بلحاج في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه إلى أن لقاء أبوظبي الذي تم بدعوة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة محاولة فرض حل عسكرة الدولة في “قالب هزلي”، بحسب البيان.

واتهم القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة والمطلوب للنائب العام في طرابلس البعثة الاممية مؤكدًا أن دورها تعدى كونها وسيط للاتفاق إلى كونها طرفًا يرسم حلولًا وفق قناعات غير متفق عليها إضافة إلى تجاهل متعمد لقضية الاستفتاء على الدستور وعرض بدائل غير واقعية للوضع الراهن.

ولفت بلحاج في بيانه إلى أن المؤسسات التي نتجت على الاتفاق هي من التفت عليه وأبطلته عبر عدم التزام مجلس النواب في اعتماد الاتفاق وتدخل المجلس الرئاسي في اختصاصات ليست من صلاحياته، وتلكؤ مجلسي النواب والدولة من جهة أخرى في إيجاد مخرج حقيقي للأزمة السياسية والاقتصادية.

وأكد القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة أن مجلس الدولة الاستشاري غير قادر على الأخذ بزمام المبادرة والدعوة لإعادة تعيين شخصيات للمناصب السيادية التي نص عليها الاتفاق السياسي وتجنب الضغط على شريكه السياسي ممثلاً في مجلس النواب، للقيام بهذه الخطوة الهامة.

وذكر بلحاج أن من وصفهم بـ”أحرار هذا البلد” ممن ثاروا ضد الظلم والطغيان في ثورة 17 فبراير لن يقبلوا بما دار في أبوظبي بين من وصفه بـ “المتمرد على مؤسسات الدولة “المشير خليفة حفتر”، وآخر عاجز عن اتخاذ أي خطوة تنهي المعاناة اليومية للمواطن “فايز السراج”.

وأفاد القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة أن الحل لإنهاء الأزمة المفتعلة عن طريق إكمال المرحلة المتبقية من العملية الانتقالية بالاستفتاء على مشروع الدستور، وليس إعادة إنتاج مرحلة انتقالية أخرى ، معتبراً أن بناء مؤسسات الدولة القوية التي تكرس لخدمة المواطن لن يكون عبر مكاسب شخصية واستئثار بالسلطة كما يحصل في هذه الفترة المفصلية من تاريخ البلاد.