بعد بيان مصراتة .. مشايخ المناطقة الغربية : لن نكون جزءًا من أي حرب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت مجالس الحكماء والأعيان في المنطقة الغربية، ضرورة التّداول السّلمي على السّلطة والمحافظة على مبادئ ثورة فبراير، مشدّدة على رفضها المشاركة، بأي حرب في المنطقة.

وقالت المجالس في بيان أصدرته اليوم الأحد، بعد ختام جلسة حوارية عقدتها في مدينة زوارة، إنها تتمسك بمدنية الدولة، وترفض الإرهاب والعودة إلى “الدكتاتورية”، معلنة عدم السماح لأي طرف، استخدام أراضيها جسرا للاعتداء على طرف آخر.

وأكدت المجالس على تمسكها بتأسيس دولة مدنية، بمرجعية دستورية، وقيام الشّرطة والجيش تحت سلطة مدنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه.

وكان المجلس البلدي وأعيان وحكماء وعسكري وثواروأهالي مدينة مصراتة، أصدر بيانًا مشتركًا مساء اليوم الأحد، بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد .

ودعا البيان – الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – جميع الليبيين الوطنيين الأحرار ، المتطلعين إلى بناء دولة مدنية حديثة، والرافضين للدكتاتورية وحكم العسكر، أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة ما تتعرّض له ليبيا حاليًا، من مؤامرة كبرى، تُنسج خيوطها في عاصمة الدولة، التي كانت المحرك الرئيس لجميع الأزمات، التي عاشتها ليبيا بعد الثورة، أدواتها في ذلك عملاء وخونة، في مقدمتهم مجرم الحرب حفتر، حسب البيان .

ورفض المشاركون في البيان، العودة إلى حكم الفرد وعسكرت الدولة، مؤكدين رفضهم للوسائل التي يتخذها المنقلب على الشرعية المدعو حفتر؛ للوصول إلى الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، وأننا لن نسكت على ما اقترفه هذا المجرم من ظلم وعدوان، ولن نسمح بعودة الدكتاتورية .

وقال البيان، أن المدينة بكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية والعسكرية تمد يدها إلى الصادقين من المدن والقبائل الليبية، للإسهام في بناء الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، التي يتم الحكم فيها من خلال التداول السلمي على السلطة، ولا مكان فيها للانقلابات وحكم العسكر .

وطالب البيان نفسه الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بكافة مكوناته وشخوصه، باحترام تطلعات الشعب الليبي ومنع التدخلات السلبية في شؤونه، الأمر الذي سبب إشكاليات سياسية أدت إلى إطالة عمر الأزمة، معبرين عن إدانتنا الشديدة، للطريقة التي تتعامل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع هذا المجرم الموغل في دماء الليبيين وأموالهم .

وتعهد المشاركون في البيان، إخوانهم من مدن الثورة، بأنهم سيظلون أوفياء دائماً لدماء شهداء الوطن، وسنظل داعمين للاستقرار، ولمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، كما أن هذه المدينة الثائرة، لن تقبل أن ينتسب إليها، أو يشوه تاريخها الجهادي وتضحياتها، أي مجهول أو مأجور قد يتواصل مع عصابات حفتر، وإعلام الفتنة، وإن وجد فإنه لايمثل إلّا نفسه .