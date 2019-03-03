باشاغا من تونس : ليبيا نجحت في إفشال المشروع الإرهابي الذي يستهدفها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف وزير الدّاخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” أن ليبيا نجحت في إفشال المشروع الإرهابي الذي كان يستهدفها.

وأضاف “باشاغا” – خلال كلمته اليوم الأحد، في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين، لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بالعاصمة التونسية – أن الأجهزة المختصة، تمكنت من القضاء على التنظيمات الإرهابية، التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة البوابات الأمنية والمؤسسات الدولية والسيادية في ليبيا، وفق قوله.

ووصل وزير الداخلية المفوّض “فتحي باشاغا”، إلى تونس أمس السبت، للمشاركة في الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه المشاركة عقب زيارة قام بها وزير الداخلية إلى إيطاليا، ناقش خلالها مع عدد من المسؤولين، سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.

وخلال الاجتماع في الدورة من المقرر التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات، من ضمنها الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.

وتعيش دول المنطقة على وقع الانتصارات، التي جرى تحقيقها ضد الجماعات الإرهابية، وهو ما ينطبق على ليبيا التي تمكن الجيش الوطني، من بسط سيطرته على حدودها مع ثلاث دول فضلا عن ملاحقة جيوب الإرهاب بالجنوب ، لكن مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية، إلى مناطق أخرى يطرح ضرورة تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة.