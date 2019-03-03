العثور على معمل متفجّرات بالصّحراء اللّيبية تابعة لتنظيم الدّولة “داعش”

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اكتشفت الدّوريات المشتركة، التّابعة للقوّات المسلّحة في الجنوب، مَوقعًا في الصّحراء جنوب منطقة الحميرة، يستخدم لتخزين المتفجّرات والمواد المساعدة المستخدمة لتصنيع المتفجرات .

وكانت المتفجّرات التي عثر عليها، مماثلة لتلك التي عثرعليها في أوائل يناير في ورشة للمتفجرات في منطقة الغدوة .

وكانت كتيبة خالد بن الوليد، التّابعة للقوات المسلحة،قد أعلنت في الخامس من يناير الماضي العثورعلى معمل لصنع المتفجرات، تابع لما يعرف بتنظيم الدولة قرب منطقة غدوة، يحتوي على مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، إضافة إلى عبوات ناسفة قيد التجهيز .

وبالعودة إلى المخزن الجديد، التي عثرت عليه القوات المسلحة بمنطقة الحميرة ، فقد وجهت القوات الاتهام إلى تنظيم الدولة “داعش”، لافتة إلى أن التنيظم كان يُخطط لشنّ عمليات إرهابية بعد تخفيف الضّغط عليهم في الصّحراء الليبية .

وتمّ تنفيذ هذه المهمة، بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد في أم الأرانب وكتيبة حماية المطار تمنهنت، بالتعاون مع الأمن الداخلي في تاراغن .

يشار إلى أن مسؤول عسكري، اتهم الجماعات المسلحة في بداية ثورة فبراير، بالاستيلاء على أسلحة كيميائية من مخزونات القذافي، معربًا عن مخاوفه من وصول مثل هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات المتطرفة.

وكان “القذافي” ترك قبل مقتله ثلاثة مواقع على الأقل في أنحاء البلاد، كانت تضم أكثر من (1000) طن مكعب، من مواد تستخدم في صنع أسلحة كيميائية، ونحو (20) طنا مكعبا من الخردل، إضافة إلى عدة آلاف من القنابل المصممة، للاستخدام مع غاز خردل الكبريت”.

يذكر أن تنظيم الدولة “داعش” وسع انتشاره في الصحراء الليبية، بعد خسارته مدينة بنغازي، ودرنة، وسرت، وتمكن من إعادة الانتشار في بعض المدن والقرى الصحراوية، بالتزامن مع انسحاب عناصره من العراق وسوريا، والتي أجمعت آراء الخبراء الأمنيين والتقارير، أنها في طريقها للتجمع في جنوب ليبيا.