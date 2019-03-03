عاجل .. مكونات مصراتة : لن نقبل بحكم العسكر ومايحصل في طرابلس انقلاب على ثورة فبراير

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر المجلس البلدي وأعيان وحكماء وعسكري وثوار وأهالي مدينة مصراتة، بيانًا مشتركًا مساء اليوم الأحد، بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد .

ودعا البيان – الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – جميع الليبيين الوطنيين الأحرار ، المتطلعين إلى بناء دولة مدنية حديثة، والرافضين للدكتاتورية وحكم العسكر، أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة ما تتعرّض له ليبيا حاليًا، من مؤامرة كبرى، تُنسج خيوطها في عاصمة الدولة، التي كانت المحرك الرئيس لجميع الأزمات، التي عاشتها ليبيا بعد الثورة، أدواتها في ذلك عملاء وخونة، في مقدمتهم مجرم الحرب حفتر، حسب البيان .

ورفض المشاركون في البيان، العودة إلى حكم الفرد وعسكرت الدولة، مؤكدين رفضهم للوسائل التي يتخذها المنقلب على الشرعية المدعو حفتر؛ للوصول إلى الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، وأننا لن نسكت على ما اقترفه هذا المجرم من ظلم وعدوان، ولن نسمح بعودة الدكتاتورية .

وقال البيان، أن المدينة بكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية والعسكرية تمد يدها إلى الصادقين من المدن والقبائل الليبية، للإسهام في بناء الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، التي يتم الحكم فيها من خلال التداول السلمي على السلطة، ولا مكان فيها للانقلابات وحكم العسكر .

وطالب البيان نفسه الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بكافة مكوناته وشخوصه، باحترام تطلعات الشعب الليبي ومنع التدخلات السلبية في شؤونه، الأمر الذي سبب إشكاليات سياسية أدت إلى إطالة عمر الأزمة، معبرين عن إدانتنا الشديدة، للطريقة التي تتعامل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع هذا المجرم الموغل في دماء الليبيين وأموالهم .

وتعهد المشاركون في البيان، إخوانهم من مدن الثورة، بأنهم سيظلون أوفياء دائماً لدماء شهداء الوطن، وسنظل داعمين للاستقرار، ولمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، كما أن هذه المدينة الثائرة، لن تقبل أن ينتسب إليها، أو يشوه تاريخها الجهادي وتضحياتها، أي مجهول أو مأجور قد يتواصل مع عصابات حفتر، وإعلام الفتنة، وإن وجد فإنه لايمثل إلّا نفسه .