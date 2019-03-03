ترحيب أممي بلقاء حفتر والسراج

أخبار ليبيا24

رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالاجتماع الذي انعقد بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في أبوظبي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش أثنى على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، ولا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام يأمل في تحقيق مزيد من التقدم بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع وبدعم من المجتمع الدولي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت في وقت سابق، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الطرفان اتفقا خلال اللقاء الأربعاء في أبوظبي على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.