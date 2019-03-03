آمر منطقة طبرق العسكرية يشدد على منع دخول المهاجرين وتسيير الدوريات الصحراوية

أخبار ليبيا24- خاص

شدد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة على منع دخول الهجرة غير الشرعية عبر منفذ أمساعد وتسيير الدوريات الصحراوية في ضبط المتسليين والمهربين.

وأكد بورقعة خلال اجتماع أمس السبت بمنفذ أمساعد البري على ضرورة ضبط الحدود وفرض السيطرة المحكمة عليها وفرض هيبة الدولة.

وقام آمر منطقة طبرق العسكرية بالمرور على الوحدات المتمركزة بمنطقتي أمساعد والبردي وعلى الكتيبة 418 لتفقد الأوضاع هناك.

يشار إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة قام أكثر من مرة بزيارة منفذ أمساعد البري لتأمين المنفذ وهو أولى الخطوات التي قام بها منذ توليه إمرة منطقة طبرق العسكرية منذ شهرين.