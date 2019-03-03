خطأ يطيح بعصابة من الشباب في مدينة شحات أعضاء مركز شرطة شحات واصلوا اليل بالنهار لضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكن مركز شرطة شحات من القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرق المحالات التجارية في المدينة .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم “حسن أبو كريم” أن المركز تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، بسرقة المحل الخاص به في وقت متأخر اليومين الماضيين .

وأوضح أبوكريم أن أعضاء مركز شرطة شحات واصلوا اليل بالنهار لضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة .

وأشار إلى أنه تم إجراء التحريات وجمع المعلومات وبالكشف عن هوية المجرمين بعد ضبط أحدي المسروقات، والتي تم بيعها تبين أنهم شباب في مقتبل العمر امتهنوا السرقة .

ولفت أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع النيابة العامة، تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وهو سرقة محل تجاري بالمدينة وسرقة عدد 9 أسطوانات لغاز الطاهي ومبلغ مالي وكمية من كروت الاتصالات .

ومن جهته، أشار مكتب التحقيق بمركز الشرطة إلى انخفض مستوي الجريمة في المدينة، ولكن مثل هذه الأفعال تأتي نظرا لاتساع الحدود الإدارية لهذا المركز وان رجال الأمن لن يتقاعسوا عن أداء عملهم وهدفهم هو حماية المواطنين وممتلكتهم وسيكونون للخارجين عن القانون بالمرصد.