بعد تحريرها من الإرهاب شباب مرزق يستعدون لمرحلة البناء

أخبار ليبيا 24 – خاص

يعتزم عدد من شباب مدينة مرزق تنظيم ملتقى حواري ثقافي تحت عنوان (الشباب معولٌ للبناء )، وذلك يوم الثلاثاء القادم الخامس من مارس 2019 .

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، قال أحد شباب مدينة مرزق إن الندوة ستتضمن ثلاثة محاور مهمة المحور الاول أهمية “الشباب في الإسلام” والمحور الثاني “كيف تكون شاب بناء” والمحور الثالث “حوار مفتوح”، مناقشة كل التحديات بعد الفوضى .

وأضاف الشاب أن أهالي مدينة مرزق يستعدون الآن لمرحلة البناء خاصة بعد طرد العصابات الإرهابية من المدينة، ودخول الجيش لها وتأمينها، وأن الأهالي وخاصة الشباب متفائلين بالمرحلة المقبلة والتي تتطلب جهودًا كبيرة للبناء، مؤكدًا أن الشباب الآن يعمل كخلية نحل وعازمين على تدارك ما فاتهم من سنوات الظلم والقهر تحت حكم العصابات الإرهابية .

ومرزق هي مدينة ليبية تقع في أقصى جنوب ليبيا تقع على خط العرض: 25.9044، خط الطول: 13.8972، وتعتمد اقتصاديًا على الزراعة وتشتهر بالتمور والفتات “خبز تنور” والأعمال اليدوية من النخيل.

وتعد مرزق من أقدم المدن في ليبيا ولقد نشأت منذ زمن الفراعنة ولقد قامت بجوانبها الكثير من الحضارات التي بقت اثارها شاهدة لوجوده حتى اليوم ولقد ساهم في بقاء المدينة إلى هذا اليوم هو أنها تحمل موقع جغرافي هام جدًا مما جعلها موطن التقاء القوافل التجارية القادمة من أفريقيا حتى سواحل البحر المتوسط، وأيضا نقطة وصل بين الغرب والشرق في شمال أفريقيا، وأيضا ازدهرت الحضارة في المدينة بسبب كثرة مياهها الجوفية التي توجد في أرضها منذ آلاف السنين .

ومرزق كما كتب عنها المؤرخون والرحالة مدينة جميلة يلفها سور مبنى من الطوب لاتزال بعض من بقاياه شاهدة عليه وعلى تلك الأيام الغابرة عندما كانت طريق للقوافل التي تجوب الصحراء في الاتجاهات الأربعة لتكون مرزق هي البوتقة التي تلتقي فيها و تمتزج وتتبادل بضائعها وطبائعها وفنونها .

كان بها ثلاثة أبواب تفتح صباحًا وتقفل مساء كأنها بوابة للزمن تدون نشاطها صفحة بصفحة ويوم بيوم, الباب الكبير من الجهة الشرقية والباب البحري أو باب الخير من الشمال وباب (قمقم) من الغرب وعندما يدخل القاصد في ذلك الزمان من الباب الكبير فأنه سيجد أمامه شارع (الحميدة)، أو الشارع الطويل ويعرف أيضا بشارع الدندل وهو يقسم مرزق إلى شطرين إلى اليسار حي (الزوية) والى اليمين حي (النزلة)، وإذا اتجهت إلى الغرب ففي نهاية الشارع ستجد قلعة مرزق والتي تقع جنوب غرب المدينة، وهى مقر السلطان محاطة بسور لحمايتها يضم في داخله المسجد العتيق بنيت القلعة في بداية القرن الخامس عشر الميلادي على ثلة وقد بناها أمحمد الفاسي احد سلاطين دولة أولاد أمحمد عندما اتخذوا مرزق عاصمة لدولتهم (1550م-1812م) والتي شملت كل منطقة فزان .تتميز القلعة بضخامتها و خاصة بمقاييس ذلك الزمان وهى أهم ماتبقى من مباني تاريخية بمرزق كانت القلعة مكونة من ثلاثة طوابق من الطوب تعاقب عليها سلاطين دولة أولاد أمحمد حتى سيطرة العهد العثماني الذي اتخذ القلعة مقر للقائم العثماني حتى عهد حليم بك ثم اتخذها الطليان مقر لجيوشهم الغازية حتى اكتمل بناء معسكرهم بمرزق .