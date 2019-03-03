جنائي شحات يلقي القبض على أجانب يقومون بجلب المخدرات عن طريق مكتب شحن 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن عناصر قسم البحث الجنائي شحات، من ضبط أشخاص من العاملة الوافدة يقوموا بتعاطي مخدر الهيروين والحشيش، والأقراص المخدرة .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم “حسن أبو كريم” إن عناصر القسم تابعوا نشاط أحد العمال في المدينة والذي تم ضبطه رفقة آخرين يتعاطوا مخدرات الهيروين خلال الأيام القليلة الماضية .

وأوضح أبو كريم أنه بعد الاستدلال اتضح بأن الجناة يقومون بجلب وتهريب هذه المواد المخدرة عبر مكاتب للشحن، دون معرفة أصحاب المكاتب، وذلك بوضعها داخل علب للمواد الغذائية.

وتابع أنه تم رصد وضبط الجناة متلبسين إثناء التعاطي، لافتًا إلى أنهم يحملون جنسية عربية، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد التعاطي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق .