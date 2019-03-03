ضبط أكثر من 8000 لتر من الكحول في أحد أحياء بنغازي

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تمكنت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، من ضبط مصنع للكحول دون الإفصاح عن مكانه.

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وأشار مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي إلى أنه بعد ورود معلومات لدى شعبة التوثيق والمعلومات، وبالتعاون مع شعبة التحري في وحدة التحريات بالمديرية، وبعد التأكد تم إعداد محضر استدلال وتحري وتم أخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة وتفتيش المكان .

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم ضبط كمية هائلة من الكحول تقدر بأكثر من 8000 لتر داخل المصنع، كما تم ضبط الشخص القائم على هذا المصنع وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وأخذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

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