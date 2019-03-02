مصرع ربّ أسرة وإصابة آخرين بسبب تسرب غاز بضواحي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكدت وحدة إطفاء المدينة، بهيئة السّلامة الوطنية بنغازي، وقوع انفجار في منزل بمنطقة الفعكات بضواحي بنغازي؛ بسبب تسرب غاز الطهي.

وأوضحت الهيئة – عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك – أنّ الانفجار أسفر عن وفاة ربّ الأسرة، ويدعى “مفتاح عبدالله المغيربي”، وإصابة كافة أفراد العائلة المكونة من 7 أفراد، إضافة إلى انهيار المنزل بالكامل .

وذكرت الهيئة، أنه تم نقل كامل الأفراد إلى مستشفيات مدينة بنغازي، لتلقي العلاج، نظرًا لإصابتهم بحروق وكدمات جراء الحادث .

يشار إلى أن فرقة الإطفاء، هرعت للمكان وتمكّنت من إخماد النيران بالمنزل المنكوب، وكان ذلك بحضو رئيس قسم المفرقعات الخاص بالهيئة رائد “إمراجع العشيبي”؛ لتفقد الوضع ومعرفة سبب تسرب الغاز بالمنزل .

وكان المواطن “محمد عبدالهادي خير” أصيب بجروح جرّاء انفجار إسطوانة لغاز الطهي، في نهاية نوفمبر من العام الماضي، في أحد المنازل بمنطقة السلماني الغربي في مدينة بنغازي .

كما توفي ثلاثة أشخاص، متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها جراء انفجار إسطوانة لغاز الطهي قبلها بأسبوع، كما أصيب ستة عشر شخصًا آخرين، بينهم نساء وأطفال جراء الانفجار،أثناء تواجدهم في مناسبة اجتماعية، في منزل العائلة الواقع بمنطقة السلماني الغربي ببنغازي.