بعد هزيمته على الأرض .. “داعش” يتوجّه للدّعاية الإلكترونيّة والجيش الإلكتروني بالمرصاد 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

صار تنظيم “داعش” والجماعات المساندة له على شفا الهزيمة في آخر مناطق الجنوب الليبي الشاسع، حيث تواصل القوّات المسلّحة، توغّلها في المعقل الأخير للتنظيم المتشدد قرب الحدود الجنوبية “النيجر، والسودان، والجزائر، وتشاد”، وذلك في تتويج لجهود مستمرة منذ أربعة أعوام؛ لدحر التّنظيم والجماعات المساندة له .

وأحرز الجيش، منذ العام 2014م، انتصارات عسكريّة هامّة، أفضت إلى توسيع مناطق سيطرته ونفوذه، حيث استطاع تحرير (بنغازي، ودرنة، وإجدابيا، والهلال النفطي، والجنوب الليبي)، والتي بقيت على مدار ثلاثة أعوام، قاعدة لمختلف التّشكيلات المسلّحة، ومسرحاً للاقتتال بين مختلف التّنظيمات الإرهابية كأنصار الشّريعة، و”داعش” وغيرها من الميليشيات المتعددة الولاءات والتوجهات.

ومنذ مطلع العام الجاري، نجح الجيش، في اعتقال العشرات من قيادات عناصر “القاعدة”، و”أنصار الشريعة”، والجماعة الليبية المقاتلة، البارزة في درنة، وقضى على الكثير من المتشددين.

ومايزال الجيش الوطني، يحقق الانتصارات على الأرض، ولم يتوقف عن هذه النقطة فقط، فقد تم تشكيل جهاز المكافحة الإلكترونية، بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة؛ لمكافحة ومتابعة حسابات تنظيم “داعش” في ليبيا .

فقد تمكّن أفراد الجهاز من تعطيل العديد من حسابات عناصر التنظيم، داخل وخارج ليبيا، التي كانت تحاول نشر أخبار زائفة عن الجيش، خاصة في المناطق التي يستعد الجيش لاقتحامها وتطهيرها من هذه الشرذمة .

فقد أعلن الجيش الإلكتروني، التّابع للجيش الوطني الليبي، من تعطيل حساب الإرهابي المدعو “عدنان المنصوري” الذي يفتي ويسيء للجيش، وهو نفس الشخص الذي كان يدير صفحة “قلم رصاص” الداعمة للجماعات الإرهابية .

وأوضح الجيش الإلكتروني، أنّ هذا الحساب لم يكن يدارمن بغداد أو فلسطين، كما كان يوحى للناس، فقد تم رصده عن طريق “GPS” الخاصّ به صاحب الحساب وهو مقيم في مدينة درنة ومتعاون مع طالب في الجامعة المصرية .

وذكر الجيش الإلكتروني، أنه تم قتل الإرهابي “عدنان المنصوري” على يد القوّات المسلحة في معارك تحرير مدينة درنة، ولكن كان زميله في الحساب (طالب في الجامعة المصرية)، مازال مستمر في نشر أخبار التنظيم الكاذبة، ولكن بفضل أبطال الجيش الإلكتروني؛ تم تهكير الحساب وإيقافه بشكل نهائي .

وكان الإرهابي “المنصوري” يدعي أنه قائد ميداني في جيش الخلافة – حسب وصفه – ويقوم بنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة عن الجيش، في محاولة منه لنشر الفتنة بين أبناء الوطن والواحد .

ودعا الجيش الإلكتروني، كافة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ للقضاء على الخلايا النائمة، والحسابات التابعة للجماعات الإرهابية .

يشار إلى أن شبكة الإنترنت، تزخر بمناورات كر وفر، ما بين الجماعات المتطرفة مثل «داعش» ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش .

حيث باتت تلك الجماعات تعتمد على الدعاية الإلكترونية وتستغل «الهاشتاغات» النشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، مثل “يوتيوب”، و”تويتر”، و”الفيسبوك”، لتنشر لقطات الفيديو، بهدف استقطاب وتجنيد مقاتلين أجانب جدد.

يُذكر أنّ تنظيم “داعش” استطاع توسيع حضوره على شبكة الإنترنت، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بات ينشر تدوينات ولقطات فيديو، تولّد الذّعر في قلوب الناس.

ويغتنم “داعش” وغيره من جماعات متطرفة، ذات منهجية حشد فرصة لتجنيد فعالية شبكة الإنترنت في الدعاية من المواقع المعروفة، ولكنها قد تمتد إلى مواقع أقلّ شهرة في حال حذف المواد من قبل مديري الصفحات .