 بدعمٍ ماليٍّ من بعض قادة الدّول العربيّة .. أمريكا تنقل “داعش” إلى أفغانستان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مساعد شؤون التنسيق في مقرّ “خاتم الأنبياء” المركزي عميد “علي شادماني” إنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل على نقل إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا والعراق، إلى أفغانستان.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن شادماني، أنّ “أمريكا تسعى إلى نقل عناصر من “داعش” الإرهابي إلى أفغانستان بأموال بعض الدول العربية”.

وأضاف المسؤول الإيراني، أنّ محاولات أمريكا لنقل “داعش” إلى أفغانستان، سوف تلحق الضرر بالصّين وروسيا وجميع دول المنطقة.

ولفت عميد “شادماني” إلى أن “بعض قادة الدول العربية في المنطقة، يتولون الدّعم الماليّ، لنقل “داعش” إلى أفغانستان، مؤكّدا أنّ هذه الأعمال، ليست إلّا محاولات مستميتة، لربّما يتمكنون من تحقيق بعض أهدافهم، التي لن يتمكنوا أبدًا من تحقيقها لأنّ بنية “داعش” مدمّرة وضعيفة .

وأشار إلى أنّ “الأعداء اعترفوا بأنّهم أوجدوا “داعش” ونشروه في سوريا والعراق، واستهدفوا مصالح هذين البلدين، لكنهم في النهاية لم يحققوا أي نتيجة .

وكان الرّئيس الأمريكي “دونالد” أعلن منذ أيام، أنّ القوّات المدعومة من أمريكا، استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها “داعش” الإرهابي في سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للقوات الأمريكية، أمس الأوّل الخميس، إنّ القوات المدعومة من الولايات المتّحدة في سوريا، استردت كلّ الأراضي التي كان يسيطرعليها ذات يوم تنظيم (داعش)، في تناقض مع رواية قائد “قوات سوريا الديمقراطية” المتحالفة مع واشنطن، والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر، بحسب ما ذكرته “رويترز”.