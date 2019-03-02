الزّروق يوقّع اتّفاقيّة تعاون مع إسبانيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

وقّع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية “جمال الزّروق”، اتّفاقية تعاون مشترك مع رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية “إليخاندرو بلانشو” في مدريد.

وجاء في بنود الاتفاقية الليبية الإسبانية، التأكيد على التواصل والتعاون المشترك وإدانة أي نوع من التمييز العنصري في الرياضة.

وأكدت الاتفاقية، على دعم جميع الجهود الرّامية إلى القضاء على تعاطي المنشطات من خلال التواصل، مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات.

ونصت الاتفاقية على تشجيع إجراء العديد من اللقاءات الرياضية بين البلدين، وكذلك دعم وتنسيق التواصل بين الاتحادات الرياضية لكلا البلدين.

ومن ضمن بنوده، الاتفاق على دعم الكوادر الإدارية والفنية باللجنة الأولمبية الليبية من خلال إقامة الدورات التخصصية، بمقر اللجنة الأولمبية الإسبانية.