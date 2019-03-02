داخليّة الوفاق: حوادث السّير تشهد تصاعدًا مخيفًا.. وتحصي ضحاياها الحوادث المروريَّة في ليبيا، تعد واحدة من أكبر المخاوف اليومية، التي تهدّد حياة المواطن؛ وذلك لكثرتها وازدياد ضحاياها سنوياً

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

“وصولك متأخراً خيرٌ من عدم وصولك، أودفع حياة الآخرين ثمناً لسرعتك”، بهذه العبارات، نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المواطنين بأنّ البلاد تشهد تصاعداً مخيفاً لحوادث السّير.

وأوضحت الوزارة أن الحوادث المروريَّة في ليبيا، تعد واحدة من أكبر المخاوف اليومية، التي تهدّد حياة المواطن؛ وذلك لكثرتها وازدياد ضحاياها سنوياً.

وأشارت الوزارة، إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، التي بلغت أرقاماً عالية خلال السنوات الماضية، ولأسباب عديدة، أبرزها التهوّر والسرعة أثناء قيادة المركبات.

ووفقًا للإحصائية المسجّلة بإدارة المرور والتراخيص، بوزارة الداخلية على مستوى ليبيا, لشهر يناير من العام 2019م، فقد سجلت 127 حالة وفاة، و185 شخص تعد إصابتهم بليغة, فيما قدرت الخسائر المادية بحوالي2394000 دينار.

ودعت الداخلية، كافة المواطنين، باحترام القواعد المرورية، وبذل مزيد من الجهد؛ للحد من هذه الحوادث المؤلمة، والتي كانت سببا في فقدان الكثيرين لحياتهم، وحياة من حولهم.