جائزة أفضل بحث … من نصيب مهندس ليبي

ويعد فوز طالب عربي ـ ليبي بهذه الجائزة، سابقة لم تحدث من قبل في هذه الجامعة ، وهذه المنافسة تقوم بها الجامعة سنويا، لجميع الأوراق البحثية المنشورة في مختلف مجالات الدراسات العليا بالجامعة .

وفي تصريح خاص، قال الباحث محمد إهويدي العمامي :”إن هناك حدثا يقام سنويا بالجامعة بعنوان أسبوع البحوث والاختراعات، تقدم فيه جميع البحوث والأعمال من قبل طلبة الدراسات العليا في الجامعة، في برامج الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات وتم تحديد جائزة تمنح لأفضل ورقة علمية منشورة في مجلة محكمة”.

وأضاف العمامي :” تم اختياري في مجالات العلوم الهندسية وعلوم الطبيعة بحيث يتم تشكيل لجنة من الجامعة تقوم بتقييم جميع المترشحين”.

وتابع الباحث :”قمت بالنشر في مجلة تعتبر من أفضل المجلات العلمية تصنيفا، في المجالات الهندسية، وبناء على معايير وأهمها تصنيف المجلة التي تم النشر فيها واسم المجلة (IEEE) ويتضمن البحث، تحسين تقنية فلترة الجزيئات؛ لتقدير حالة النظام وكذلك توقع العمر المتبقي”.

الجدير بالذكر أن الباحث “محمد إهويدي العمامي” طالب دكتوراه في مجال الهندسة الكهربية و الكمبيوتر بجامعة (Lakehead) بأونتاريو كندا، وعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي، وقد تقلد العديد من المهام منها، عميد كلية التربية في أول مجلس لجامعة بنغازي بعد 2011م وكذلك رئيس قسم علوم الحاسوب.