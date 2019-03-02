رفيق يقيل العيساوي ويعيّن مدرّب مؤقّت

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

فسخت إدارة نادي رفيق صرمان، عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي التونسي “أنيس العيساوي”، بالتراضي، وكلفت المدرب “عبدالرزاق المعيوفي” بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وجاء هذا القرار، بعد خسارة الفريق أمس الجمعة، بثلاثية نظيفة أمام الأولمبي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقدت إدارة “رفيق مع العيساوي” في أكتوبر من العام الماضي قبل انطلاق منافسات الدوري.

ويعاني فريق “رفيق”من أزمة في النتائج، ويحتل المركز ما قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.