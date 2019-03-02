القوّات المسلّحة تدخل “القطرون” سلميًّا
أخبار ليبيا24ــ خاصّ
كشفت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة دخلت إلى منطقة القطرون سلميًّا وسط ترحيب الأهالي.
وأشارت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى أن القوات المسلحة، دخلت القطرون بعد أن بسطت السيطرة على (أم الأرانب والحميرة وزويلة) الواقعة بحوض مرزق.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن دخول القطرون يأتي ضمن العملية، التي أطلقها القائد العام؛ لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، من كافة مناطق الجنوب”.
وكانت القوات المسلحة العربية الليبية، تمكنت أمس الجمعة من دخول منطقة “أم الارانب” 100 كلم شرق مدينة مرزق، وسط ترحيب أهالي المنطقة.
وأكد مصدر مطّلع أن القوات المسلحة الليبية، تبسط السيطرة أيضًا على منفذ “أيسين” الحدودي جنوبي مدينة غات والواقع بين ليبيا والجزائر، ويسترده الجيش إلى السيادة الليبية.
وكان آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن “عبدالسلام الحاسي”قد أعلن أمس الخميس عن دخول وحدات القوات المسلحة إلى مدينة غات القريبة، من الحدود الجزائرية بعد دخولها قبل ساعات لمنطقة العوينات المجاورة.