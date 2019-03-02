عقب لقاء أبوظبي.. محمود الورفلي يدعو أنصار فبراير لحمل السلاح…ومؤيدي الصخيرات “مضحوك عليهم” «هل سنسمع اعتراف وآسف وطلب للصفح ومحاولة إصلاح ما حدث؟ أم أن الكبر والغرور سيستمر معهم و هل أهلك الأولين والآخرين إلا الصلف والغرور؟» محمود عبدالعزيز الورفلي

أخبار ليبيا24

أثار لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي اليومين الماضيين ردود فعل لدى تيار الإسلام السياسي في طرابلس بين مؤيد ورافض له.

محمود الورفلي عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أعلن رفضه للقاء الذي تم بدعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، داعيًا كل أنصار فبراير تجهيز سلاحهم للحرب فردًا أو مجموعة أو مدينة، أو أن يبحثوا عن مكان يهاجروا إليه.

ووصف الورفلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مناصري اتفاق الصخيرات بـ “المضحوك عليهم” وأنهم جروا خلف الاتفاق لأجل مناصب ومصالح وقالوا “هذه هي السياسة وباعوا كل شيء”.

وتابع :” اليوم يجلس موظف الأمم المتحدة – غسان سلامة – مع من أعلن الانقلاب على مؤسسات الدولة في 2014 وهو مطلوب للعدالة وقاد حرب دمرت فيها مدن وقتل الالآف – المشير خليفة حفتر – مع من جاء به اتفاقهم المشؤوم – فايز السراج – في دولة قتلت شبابنا ومولت الحرب علينا – الإمارات – ليقولوا لكل من خان رفاقه وباع دماء شهداءه وتنكر لكل القيم والمبادئ شكر الله سعيكم ولامكان لكم في المشهد الجديد أديتم دوركم المطلوب وقبضتم الثمن وبشهودها”.

وأضاف :”هل سنسمع اعتراف وآسف وطلب للصفح ومحاولة إصلاح ما حدث؟ أم أن الكبر والغرور سيستمر معهم و هل أهلك الأولين والآخرين إلا الصلف والغرور؟”.

وكان رئيس الدائرة السياسية في حزب العدالة والبناء ونائب رئيسه نزار كعوان، أعرب عن ارتياح الحزب للمحادثات التي جرت بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأشاد كعوان، بالاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة وإيجاد حلول في إطار مدنية الدولة وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات.

وأثنى رئيس الدائرة السياسية في الحزب على جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة ومساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة تمهيدا لتوسيع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية شاملة وإبعاد شبح الصراع.