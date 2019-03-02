اللواء السابع يعلن الحرب على المليشيات الإرهابية في طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص



أعلن اللواء السابع، أمس الجمعة، الحرب على ما وصفها بـ”الميليشيات الإرهابية”، التي استولت على العاصمة طرابلس. وأمهل اللواء تلك المليشيات، 48 ساعة لتسليم عتادهم لقوات اللواء السابع النظامية.

ونبه اللواء السابع في بيان له سكان منطقتي “الخلة” و”صلاح الدين” وبقية المناطق المجاورة بأهمية إخلاء منازلهم فور انتهاء المهلة، ما لم يتم التسليم.

وكانت قد شهدت طرابلس معارك عنيفة خلال شهر يناير الماضي، بين قوات اللواء السابع وقوة حماية طرابلس مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين، ونزوح عدد من العائلات، وانتهت بتدخل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

ولا تعتبر تلك المعارك هي الأولى بين تلك المليشيات بل سبقتها اشتباكات مسلحة خلال العام 2018، سعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإيجاد حل لها آنذاك ليوقع جميع المعنيين على اتفاق ينهي تلك الاشتباكات.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، مؤخرًا، تقريرًا عن الأوضاع في ليبيا خلال 2018م، أكدت فيه، أن القوات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، يعملون خارج إطار سيادة القانون، طوال عام 2018م.

وأضافت المنظمة – في تقريرها – أن أربع مليشيات رئيسية، تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، كانت مسيطرة، وتوسعت لبسط نفوذها على المنطقة، عن طريق التغلغل في المؤسسات الحكومية وبناء المعاقل الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الصدامات بين المليشيات المتناحرة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين، واحتجاز الآلاف، إلى أجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية.