تعليم المؤقّتة تبحث إلغاء عطلة يوم السّبت وعودته كيومٍ دراسيٍّ عاديٍّ

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد بمقر الإدارة العامة للنشاط المدرسي، بمدينة الأبرق الاجتماع الثاني لمديري الإدارات العامة بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم العام، المكلف الدكتور “خالد أسبيته”، ومدراء إدارات التعليم الثانوي والأساسي والنشاط المدرسي، وإدارة الامتحانات والتعليم الحر والتفتيش والتوجيه التربوي والاحتياط العام.

وقال “أسبيته” إنه قد تم مع مديري الإدارات مناقشة إمكانية اعتماد ما تم اقتراحه، خلال الاجتماع، و من أبرز ما جاء فيه إلغاء عطلة يوم السبت وعودته كيوم دراسي عادي؛ وذلك لزيادة الوعاء الزمني .

وأوضح “أسبيته” أنه تمت مناقشة زيادة مرتبات المعلمين، وفقاً لقرار مجلس النواب الليبي رقم 4 لسنة 2018م ميلادية، وتفعيل منظومة إدارة الاحتياط العام، والملاك الوظيفي للمعلمين وسد العجز بالمؤسسات التعليمية، وتوفير الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثاني، وتوحيد مناهج تعليم المعاهد الدينية، وإجراءات إعداد وتجهيز الامتحانات، وعدة مواضيع أخرى من شأنها تدعيم العملية التعليمية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، ستليه عدة لقاءات أخرى، وستخرج بتوصيات ومقترحات سيتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم؛ وذلك للمضي قُدماً نحو النهوض بالتعليم العام الأساسي والثانوي .