“العربية لحقوق الإنسان” تدين استخدام الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلميّة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جريمة إطلاق الرصاص الحي لفض مظاهرة سلمية مناهضة لسيطرة المليشيات المسلحة اليوم الجمعة، وداعمة لقيام المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية.

وأعربت المنظمة، عن عميق قلقها إزاء الخطاب الرسمي العنيف، لدار الإفتاء بطرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي خونت فيه كل القائمين على مبادرات لمّ شمل البيت الليبي وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية .

وطالبت المنظمة، حكومة الوفاق أن تدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، وترى أن قمع المظاهرات السلمية، يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان .

ودعت المنظمة، إلى دق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذرةً من تزايد اعتماد السلطات في طرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون .

كما طالبت المنظمة، السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك، السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية .

وفي منشور له اليوم، عقب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “أحمد عبدالحكيم حمزة”، على استخدام القوة وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين؛ من أجل تفريق مظاهرة مؤيدة لقيادة الجيش وعملياته العسكرية، في الجنوب ومؤكدة على الوحدة الوطنية لليبيا، قائلا :” ما هي إلا جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع لحرية الرأي والتعبير، ومصادرة للحقوق والحريات العامة، من قبل إحدى الجماعات المسلحة التابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني”، مؤكدا بأنه يجب محاسبة الجناة الذين أقدموا على هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة .