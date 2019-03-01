بعد السيطرة الكاملة على منطقة أم الأرانب .. الجيش يواصل تقدمه في مناطق الجنوب

وحدات الجيش دخلوا المنطقتين وسط ترحيب كبير من أهاليهم، مشيدةً بدعم الشعب والتفافه حول القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة عن دخول وحداتها إلى منطقتي “الحميرة وزويلة” في حوض مرزق بعد السيطرة الكاملة على منطقة أم الأرانب.

وأوضحت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة أن وحدات الجيش دخلوا المنطقتين وسط ترحيب كبير من أهاليهم، مشيدةً بدعم الشعب والتفافه حول القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمعارضة التشادية.

يشار إلى أن القوات المسلحة باتت الآن تسيطر على الشريط الحدودي بالكامل بين ليبيا وتشاد والنيجر والجزائر بعد العملية العسكرية التى أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر لتطهير الجنوب من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون ومسلحي المعارضة التشادية والجماعات الارهابية.

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