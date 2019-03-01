مسؤولو طبرق يطالبون بالترحيل الفوري للعمالة غير الشرعية بالمدينة المسؤولون لم يخفوا قلقهم المتزايد بزيادة هؤلاء المهاجرين الذين منهم من يحمل الأمراض المعدية ويعمل في المطاعم، ومحلات بيع اللحوم والحلاقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

الآف من العمالة الوافدة تعج بها مدينة طبرق والتي تعمل في كل الحرف وغير معروف أعدادها بالحديد، وطرق دخولها والذي سببت القلقل لعدد من المسؤولين بالمدينة .

الجميع يشاطره الشعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا بأعداد كبير على مر السنوات الماضية بطرق غير شرعية من المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى المنافذ التي تسيطر عليها الدولة.

المسؤولون لم يخفوا قلقهم المتزايد بزيادة هؤلاء المهاجرين الذين منهم من يحمل الأمراض المعدية ويعمل في المطاعم، ومحلات بيع اللحوم والحلاقة والتي تزيد من حجم المسؤولية التي يعرفها الجميع وهم يبحثون عن الحلول التي توقف هذه الحشود من الزحف على ليبيا مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

المجلس التسييري ببلدية طبرق كان هو الذي يبحث عن الحل، نظرًا لهذا العدد الكبير من الوافدين الذي أثقل كاهل البلدية، وشاركهم في كل شئ دونما أن يقدم ماعليه تجاه المدينة .

يتهرب المهاجرون الذين يعملون في المحلات التجارية سواء من دخل بطرق شرعية، أو من تسلل إليها بطرق غير شرعية ولم يشاركوا بدفع ماعليهم من التزامات تجاه المدينة، كا دفع رسوم الرخص التجارية والكهرباء والنظافة.

وفي هذا الصدد، عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق اجتماعًا عاجلاً دعا فيه قسم الجوازات والجنسية، وجهاز الهجرة والمخابرات العامة والحرس البلدي ومكتب العمل وصحة المجتمع .

وناقش الجميع المشاكل المترتبة عن عدم حصر العمالة الوافدة مالها وماعليها ومادور هذه الجهات ذات العلاقة وعن واجباتها المناطة بها.

مكتب العمل طالب بتفعيل بطاقات العمل عن طريق عقود رسمية، ودخول هذه العمالة عن طريق أرباب عمل ليبيين ليتم حصرهم ومعرفتهم لأماكن عملهم .

وأكد مدير مكتب العمل أن أعداد الوافدين الذين دخلوا بإجراءات رسمية في السنوات الماضية بلغ أكثر من 4000 عامل لديهم أقامات رسمية .

وأستغرب مدير مكتب العمل عن أسباب عزوف العمالة عن التسجيل بمكتب العمل وخلال السنوات الماضية من عام 2015 إلى عام 2018 لم يتعدى 50 عاملاً قاموا بإجراءات رسمية ليؤكد أن سبب العزوف عن التسجيل بمكتب العمل بأن الوافد بالطرق الرسمية والمهاجر غير الشرعي يعملان بجانب بعضهما البعض الأول يقوم بدفع المستحقات والرسوم لمكتب العمل، والثاني دخل بطرق غير شرعية ويعمل بدون دفع ماعليه، مما أثقل كاهل الوافد الشرعي الذي لم يجد مناصا من الهروب من التسجيل بمكتب العمل واستخراج بطاقات العمل .

جهاز الهجرة غير الشرعية يشير بأصابع الاتهام إلى عصابات التهريب والتي ساهمت مساهمة كبيرة في دخول هذه العمالة والتي منها مايبحث عن عمل ومنهم من مجهول أسباب دخوله إلى ليبيا وربما منهم من يتجه إلى الإرهاب ويتم دخوله من خلال مافيات التهريب كما وصفها مدير جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية.

الأجهزة الأمنية الأخرى، أكدت عن الالاف من المهاجرين الذين يقطنون بالحي الصناعي بعائلاتهم، ومنهم من يمارس في أعمال غير قانونية وطالب بضرورة تسجيلهم وحصرهم، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم.

وقد قرر المسؤولون في طبرق بمطالبتهم بالترحيل الفوري للعمالة الوافدة غير الشرعية وطالبوا بإبرام عقود عمل مع دول الجوار وعن طريق السفارات الليبية بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسلسة بخصوص الترحيل حتى لاتتأثر السوق الليبي بالخدمات اليومية للمواطن.

وأكدت المجتمعون على ضرورة إعطاء صلاحيات الفورية لمكتب جوازات طبرق لاستجلاب العمالة بالطرق القانونية، واعتماد تفعيل بطاقة العمل والمهنية من مكاتب العمل.

وحث المجتمعون على ضرورة دعم جهاز الهجرة غير الشرعية، وتفعيل منظومات دقيقة إلكترونياً بمكاتب العمل والجوازات والمخابرات والهجرة للأجانب والمقيمين، إضافة إلى التركيز على الشهادات الصحية المعتمدة من مركز الرعاية الصحية الأولية.

وطالب المجتمعون بدعم جهاز الحرس البلدي لكي يقوم بعمله لمتابعة الأجانب بالمحلات وغيرها، وإلغاء بطاقات الحصر التي تقوم بها بعض الجهات الأمنية واتخاذ آلية جديدة حسب ماتراه اللجنة الأمنية بالخصوص.

والعمل على تحديد تسعيرة معينة لخدمات الأجانب من الأيدي العاملة تحدد بلجنة فنية متخصصة وحسب السوق الموازي حينها، وحسب ماتم في بعض البلديات الأخرى.

وبعد هذه المطالب والاتفاق الذي تم بين المسؤولين الذين يهمهم هذا الأمر، يبقى المجهول يكتنف إعداد الوافدين بالمدينة، والذين نراهم يعملون في كل مكان يشاركون المواطن الليبي في قوته اليومي رافضين دعم الدولة الليبية بما تنص عليه القوانين من دفع رسوم الكهرباء والماء والنظافة ورسوم الرخص التجارية للأعمال التي يمارسونها على أرض دخلوها بدون إجراءات رسمية جعلت المسؤولين في حيرة من أمر الآف المهاجرين الوافدين لمدينة طبرق.