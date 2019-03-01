لاعتقادهم بأن المنطقة آمنة .. تظاهرة مؤيّدة للجيش بساحة قاعة الشعب ومسلحون يفرقونها 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نظّم حراك شباب العاصمة طرابلس، ونشطاء في مؤسّسات المجتمع المدني، ظهر اليوم الجمعة تظاهرة، طالبوا فيها المشير “خليفة حفتر” بتحرير باقي المنطقة الغربية.

وانطلقت التظاهرة، التي شهدت دعم عمليات القوات المسلحة في الجنوب، من أمام قاعة الشعب في طرابلس.

وفي ذات الشأن، أقدم مسلحون في منطقة حي الأندلس، على تفريق التظاهرة التي خرجت لتأييد عمليات الجيش في الجنوب والمناداة بالجيش والشرطة .

وقال أحد منظمي المظاهرة في حديث لـ “المرصد” بأنهم تنادوا، خلال الساعات الأخيرة عبر موقع (فيسبوك) للتعبير عن رأيهم، واختاروا ساحة قاعة الشعب؛ لاعتقادهم بأن المنطقة آمنة وبعيدة عن التشكيلات المسلحة، التي يمكن أن تتعرض لهم .

وبعد الوقفة بفترة وجيزة، وإبراز المتظاهرين للشعارات الداعمة، لقوات الجيش وقياداته منها المشير “خليفة حفتر” واللواء “إدريس مادي” واللواء “ونيس بوخمادة” ، داهم مسلحون قادمون من منطقة حي الأندلس المكان، وقاموا بتفريق المظاهرة، وحاولوا اعتقال أحد المنظمين، لكنّ تدخل الآخرين حال دون ذلك .

وأضاف بأن المسلحين من عناصر القوة، التي داهمتهم، قالوا بأنهم تابعون لشرعية حكومة الوفاق، وبأنّ دعم أجسام غير شرعية، ولا تتبع الرئاسي، أمر ممنوع وغير مسموح به في طرابلس، متهمين المتظاهرين بأنهم ”طبالون لحكم العسكر”، وذلك في إشارة لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة .

ولقطات الفيديو المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي،تبين قدوم سيارتين من نوع تويوتا الأولى ” لاند كروزر ” مصفحة والأخرى ”هايلوكس” معتمة الزجاج، وقد قام أحد المسلحين بإطلاق النار في الهواء؛ لتفريق الجمع قبل أن يُقدم آخرون على تجريد المتظاهرين من الشعارات واللوحات التي كانوا يحملونها .

يشار إلى أن هذه التظاهرة بشعاراتها ومطالبها، هي الأولى من نوعها في العاصمة طرابلس منذ آخر مظاهرة في سنة 2017م، بميدان الشهداء حيث تعرضت لإطلاق نارهي الأخرى ولمضايقات من موالين لشورى بنغازي يحتلون ركن الميدان منذ فترة طويلة .