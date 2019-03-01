تقرير سياسي .. درنة من أين؟ وإلى أين؟. ولماذا ؟ “الحلقة الخامسة – الأخيرة” اختلفت الرؤى حول إعدام الطيار "عصام الجهاني وتسليمه لكن "سرور" أصّر على الإعدام وتم إعدامه بالرصاص بحضور "هشام عشماوي" و"عطية بورقيوة الشاعرى"

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد إعدام الطيار “عادل الجهاني” تورم الموقف كثيرًا، وأصبحت درنة أمام منزلق صعب، لأن إعدامه تم بناء على تحقيق من قبل القاعدى المصرى “محمد رفاعى سرور”، وقد تحصل الجيش على معلومات كاملة عن الذي جرى من عنصر من “أبوسليم” تم تجنيد من فترة قصيرة.

اختلفت الرؤى حول إعدامه وتسليمه لكن “سرور” أصّر على الإعدام وتم إعدامه بالرصاص بحضور “هشام عشماوي” و”عطية بورقيوة الشاعرى” هذه العملية عدّها الجيش موجهة له دون غيره وهى محاولة لإهانة ضباطه الكبار فى السلاح الجوي الذى أسهم بعمليات نادرة فى كافة معارك الجيش.

وقبل الإعلان عن تصفية الطيار “عادل الجهاني” الذى سقطت طائرته “ميج 23” فى منطقة الظهر الحمر قرب درنة صرح اللواء “سالم الرفادي” آمر غرفة عمليات عمر المختار لبوابة الوسط بأنه فى حالة ثبوت تصفية الطيار “الجهاني” سيكون الرد من الجيش قاسيًا جدًا.

وبعد أسابيع فقط من تصريحات اللواء “الرفادي” بدأت تحشيدات ضخمة تخرج من معسكرات في بنغازي والمرج والبيضاء وشحات وطبرق، وعلى شاشات محطات كثيرة برزت هذه العملية اللوجستية، وأصبحت المعركة على الأبواب بعد ثلاث سنوات ونيف من حصار المدينة لوجود المتطرفين بها.

ولم يعد أحد يعرف متى ساعة الصفر، حتى شوهدت صور لكتيبة الصاعقة فى منطقة “تمسكت” الجبلية القريبة من درنة وصور مرئية للواء “ونيس بوخمادة” يؤكد سقوط منطقة “تمسكت” فى أيدي الجيش التي جرت بها معركة عنيفة قُتل فيها عقيد كان آمر لكتيبة دخلت للقتال.

سيطرت الصاعقة بعد القضاء على عملية التفاف قام بها مجموعة من قوة حماية درنة، وفي الليل اقتحمت مجموعة الجزء الغربى من منطقة الساحل الشرقى وقبضت على قيادي من القاعدة “محمد ارحيم” وأسهمت معلوماته لغرفة عمليات عمر المختار فى عملية اقتحام هادئة للمدينة من منطقة باب طبرق بدأت من شباب البركان الذي كان يعمل تحت الأرض مع الجيش فى درنة من بداية عملية الكرامة.

وبسقوط باب طبرق، تقدمت كتيبة من منطقة الفتائح وتمركزت فى أعلى جبال المدينة وبسطت كتيبة أخرى آلياتها العسكرية بالكامل على منطقتين من شرق المدينة فى منطقة “امبخ” و”باب شيحا”معقل قيادة “أبوسليم” سابقًا عسكريًا سقطت المدينة فى يد الجيش وتراجع كثير من قوة حماية درنة داخل المدينة القديمة على نفس نصيحة المحلل العسكرى المصري “صفوت الزيات” بعد هزيمة الدروع فى بنغازي فى معركة بنينا الذى نصحهم بالتراجع لوسط بنغازي ملاذًا عسكريًّا من ضربات الجيش القادم من الرجمة.

المغار فقط كان به قيادي داعشي كبير لأنه موقع رأسه وهو “عبد الكريم جبريل” وشقيقه “محسن”، حيث جمع عديد من بقايا “بوسليم” و”أنصار الشريعة” و”داعش” التائبيين وأعلنوا بيعة جديدة للبغدادى أمام مسجد الرشيد بحضور القاعدي “محمد المنصوري – ديسكا” و”هشام عشماوي” و”محمد دنقو” و”سفيان القومو” و”معاذ الطشاني” و”محمد رفاعي سرور”، وأصبح هناك جيبان عسكريان فى مواجهة الجيش منطقةو مرتفعة المغار يصعب العمل العسكري فيها لأنها كجبل لبنان بيوت وزقاقات ومخابىء وعرة وكثافة ممرات جبلية، والمدينة القديمة التي تقع قلب درنة وشوارعها ومنافذها فيها ضيقة جدا.

لهذا سقطت فكرة دخول سلاح ثقيل ينهي المعركة عاجلا، الطيران فقط وعمليات الكوماندوز هي التي يمكنها تحقيق شيء ما، لهذا لجأ الجيش إلى نظرية الأفعى التي يتم من خلالها قضم العدو وتقطيعه على مراحل.

واستمرت معركة استنزاف متواصلة طيلة خمسة أشهر، سقط المغار أمام ضربات الطيران الذي جعل جنود كتيبة 106 يستولون على مناطق ووجود العناصر التى تتحصن فى الجبل المطل على المغار وغابت أصوات البنادق والرشاشات وأصبح الهلال الأحمر يخرج الجثث كل يوم من المغار الذى شكّل حلقة مقاومة صلبة للجيش.

حاولت جهات كثيرة داخل المدينة وخارجها جعل من فى المدينة القديمة بالذات يسلمون أنفسهم لكنها محاولات باءت بالفشل حتى سقط “هشام عشماوي” في يد فرقة من الجيش داخل بيت قديم مع داعشى كبير من بنغازي.

هزت عملية سقوط “عشماوي” المجموعة التي ما زالت تقاتل لأنه يملك معلومات كثيرة عن داخل المنطقة سلمها للجيش.

وظهرت انهيارات من يقاتل داخل المدينة القديمة بإخراج جثث وتسليم البعض نفسه، وأنهكت ضربات السلاح الجوي العنيفة المباني القديمة التى يتحصن بها المتطرفون وكانت تحاول الصمود فى وجه الكتائب التى تحاصر المنطقة.

وفى نهاية شهر يناير وسط أمطار غزيرة اقتحمت فرقة خاصة آخر معاقل قوة حماية درنة بعد حرق لعديد من إطارات السيارات كي تنعدم الرؤية في أثناء الاقتحام ومع قوة الرياح التي نشرت السواد والدخان القاتل فى داخل المدينة القديمة خرج “حافظ الضبع” أحد القياديين للجيش مستسلما ومعه بعض الجرحى وتوالت عملية الخروج من البيوت المهترئة والأنفاق والزواريب كي ينجوا من الموت المحدق بهم.

الدخان هو ما تبقى فى زقاقات المدينة القديمة ورائحة الجثث، وعاد سكان المدينة ليشاهدوا ما تبقى من رحلة إرهاب ممنهج صنعته أيدٍ عابثة بأمن ليبيا ومستقبلها وحين سقطت درنة تبرأت هذه الأيدي من كل شيء لكن التاريخ سوف يسجل مواقف سوداء حينما يفتح ملف درنة فى القادم وحينها سيكون لكل حادث حديث.