نجاح كبير يواكب بطولة ليبيا للملاكمة

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اختتمت على أرضية مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي بطولة ليبيا للملاكمة لفئة الأواسط، وشهدت البطولة مستوى متميز.

وأقيمت خلال البطولة 7 نزالات تفوق من خلالها الملاكمين مؤيد عبد الحكيم و عبد الجليل فركاش وأكرم أمبية، وفارس بن حريز وزياد الجامعي و أحمد الجهاني.

وشهدت البطولة انسحاب علي الأحمر من مواجهة عبد الله الجازوي، وشاركت في منافسات البطولة 8 أندية من مختلف مدن ليبيا وهي النجمة والسواعد وأبو سليم ونجوم قرقارش والاتحاد العسكري والجزيرة و خالد بن الوليد والمحلة.

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