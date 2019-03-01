نجاح كبير يواكب بطولة ليبيا للملاكمة

أخبار ليبيا24

اختتمت على أرضية مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي بطولة ليبيا للملاكمة لفئة الأواسط، وشهدت البطولة مستوى متميز.

وأقيمت خلال البطولة 7 نزالات تفوق من خلالها الملاكمين مؤيد عبد الحكيم و عبد الجليل فركاش وأكرم أمبية، وفارس بن حريز وزياد الجامعي و أحمد الجهاني.

وشهدت البطولة انسحاب علي الأحمر من مواجهة عبد الله الجازوي، وشاركت في منافسات البطولة 8 أندية من مختلف مدن ليبيا وهي النجمة والسواعد وأبو سليم ونجوم قرقارش والاتحاد العسكري والجزيرة و خالد بن الوليد والمحلة.