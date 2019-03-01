وسط ترحيب الأهالي..القوات المسلحة تدخل “أم الأرانب” وتسيطر على منفذ حدودي مع الجزائر

وسط ترحيب الأهالي..القوات المسلحة تدخل “أم الأرانب” وتسيطر على منفذ حدودي مع الجزائر

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من دخول منطقة “أم الارانب” 100 كلم شرق مدينة مرزق، وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الليبية تبسط السيطرة أيضأ على منفذ “أيسين” الحدودي جنوبي مدينة غات والواقع بين ليبيا و الجزائر ويسترده الجيش إلى السيادة الليبية.

وكان آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي أعلن أمس الخميس عن دخول وحدات القوات المسلحة إلى مدينة غات القريبة من الحدود الجزائرية بعد دخولها قبل ساعات لمنطقة العوينات المجاورة.

وأوضحت غرفة عمليات الكرامة بأن وحدات الجيش دخلت إلى المنطقة سلميًا وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة واصفة مدينة غات بأنها جوهرة الصحراء .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت إطلاق عملية عسكرية في الجنوب تهدف إلى حماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين سواء من تنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم.