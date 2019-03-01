آمر منطقة طبرق العسكرية يطالب بضرورة حسن معاملة المسافرين عبر منفذ أمساعد البري سفر ووصول 1518 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة منفذ أمساعد البري في زيارة غير معلنة رفقة عدد من ضباط المنطقة والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي، لمراقبة الحدود وكيفية سير العمل داخل المنفذ .

وشدد آمر المنطقة العسكرية خلال الزيارة أمس الخميس على العاملون بالمعبر بضرورة حسن معاملة المسافرين، والتعاون معهم حسب الإجراءات القانونية.

وفي ذات الشأن، طالب أمر المنطقة العسكرية من أعضاء قسم النجدة خلال اجتماعه أمس بالمقر العمل بالصورة الصحيحة وعدم التهاون مع الخارجين على القانون لفرض هيبة الدولة .

وقام أمر المنطقة العسكرية بجولة داخل قسم النجدة وأطلع على عدد من المضبوطات التي ضبطت مع عدد من المتهمين والخارجين عن القانون.

يشار إلى أن سلطات منفذ السلوم البرى، أنهت سفر ووصول 1518 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى أمس الخميس مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1286 إلى الجانب الليبي، بينهم 279مصريا و1007 ليبيين، كما تم إنهاء إجراءات وصول 232 بينهم 216 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 16 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 210 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 156 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.