جحا : لن نُطلق في رئاسة أركان الوفاق رصاصة واحدة على جندي من القيادة العامة

جحا : لن نُطلق في رئاسة أركان الوفاق رصاصة واحدة على جندي من القيادة العامة أولى أولوياتنا في رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية ضمن إطار مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة في المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد معاون رئاسة أركان حكومة الوفاق الفريق ركن سالم جحا بعمليات الجيش في الجنوب، مؤكداً بأنه وفي رئاسة الأركان لن تُطلق رصاصة واحدة ضد اي جندي من القيادة العامة .

وفي تصريح أدلى به الجمعة لصحيفة العنوان الإلكترونية، رفض جحا فكرة تشكيل اي قوة موازية للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر .

وأضاف : ” ستكون أولى أولوياتنا في رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية ضمن إطار مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة في المنطقة الغربية وتحقيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ” .

وأما عن الجنوب ، فقد أكد جحا بأن ما قام به الجيش هناك هو ما كان يجب ان يقوم به وبأن القوات المسلحة أنجزت واجباً وطنياً مهماً لن يتأخر أي ليبي شريف عن دعمه والإشادة به .

وختم الفريق جحا مؤكداً بأن المواطن في الجنوب إستشعر بالأمان و حل السلام وتم القضاء على الإرهابيين و الخارجين عن القانون منذ دخول القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة.