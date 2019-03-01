تعادل مخيب للنصر أمام التعاون في اللقاء المعاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم التعادل السلبي 0-0 على مواجهة النصر وضيفة التعاون، أمس الخميس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار في اللقاء المعاد من الجولة 6 من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم .

وجاءت المباراة في مستوى دون المتوسط مع أفضلية نسبية لفريق التعاون الذي لم يستفيد من خروج حارس النصر إسلام الهرام بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 25 من الشوط الاول بعد لمسه للكرة بيده خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 25.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح النصر برصيد 10 نقاط من 6 مباريات فيما أضاف التعاون نقطة لرصيده ليصبح ب 9 نقاط من 6 مباريات.