بورقعة يكلف عميد إبراهيم المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة

كلف آمر منطقة طبرق العسكرية المكلف اللواء هاشم بورقعة الكزة، أمس الخميس، عميد إبراهيم عمر المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة.

كلف آمر منطقة طبرق العسكرية المكلف اللواء هاشم بورقعة الكزة، أمس الخميس، عميد إبراهيم عمر المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة.

وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن ه>ا التكليف يأتي ضمن حملة تغيير يقودها آمر منطقة طبرق العسكرية تهدف إلى جملة من العمليات الأمنية والعسكرية وتوزيع مهام الوحدات العسكرية للقضاء علي الخروقات التي بدت تطفو علي السطح.

وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن ه>ا التكليف يأتي ضمن حملة تغيير يقودها آمر منطقة طبرق العسكرية تهدف إلى جملة من العمليات الأمنية والعسكرية وتوزيع مهام الوحدات العسكرية للقضاء علي الخروقات التي بدت تطفو علي السطح.