بورقعة يكلف عميد إبراهيم المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة
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أخبار ليبيا 24 – خاص
كلف آمر منطقة طبرق العسكرية المكلف اللواء هاشم بورقعة الكزة، أمس الخميس، عميد إبراهيم عمر المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة.
وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن ه>ا التكليف يأتي ضمن حملة تغيير يقودها آمر منطقة طبرق العسكرية تهدف إلى جملة من العمليات الأمنية والعسكرية وتوزيع مهام الوحدات العسكرية للقضاء علي الخروقات التي بدت تطفو علي السطح.
ومن ابرز هذه الخروقات ملف التهريب بشكل عام تتقدمه منظومة تهريب الهجرة غير الشرعية التي تناقصت في منطقة الجنوب بعد تقدم الجيش ولكن لازالت واردة ونشطه في المنطقة الشرقية الحدودية .
وتكلف الكتيبة 106 التي تحمل اسم كتيب عمر المختار بعدة تمركزات وبوابات ومناطق دوريات وممرات صحراوية.