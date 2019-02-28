مصلحة المطارات بالمؤقتة تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمطار طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار الفريق المكلف من رئيس مصلحة المطارات، بهيئة المواصلات في الحكومة المؤقتة، خلال اليومين الماضيين، مطار طبرق الدولي، للقيام بالأعمال المنوطة به.

وأوكلت للفريق المكلف، متابعة المشروعات المنفذة وتحديد المستهدف منها، والإحتياجات الفنية اللازمة لتطوير وتحسين العملية التشغيلية، بالإضافة إلى مساندة إدارة المطار في أداء أعمالها .

وقامت لجنة التسليم والاستلام والتي كان أعضائها من بين الفريق المكلف بالإجراءات المتبعة قانوناً لتسليم إدارة المطار إلى مدير عام المطار سعد جاب الله عبدالسلام الذي تم تكليفه مؤخرا .

وتقدمت مصلحة المطارات بجزيل الشكر والتقدير لمدير المطار السابق “حسن هليل” على الجهود التي بذلها طيلة فترة عمله .

وفي أغسطس من العام 2018، قدم مدير مطار طبرق الدولي صلاح سليم اعتذاره من الإدارة بسبب المشاكل التي وقعت في المطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية بالكامل منذ توليه منصبه بعد تكليفه من قبل هيأة المواصلات في الحكومة المؤقتة .

وجاء تقديم الإعفاء عقب احتجاج كافة العاملين في المطار ضد تعيين المدير صلاح سليم، ولم تخرج أي رحلة من المطار منذ استلامه المهام إلا رحلة حجاج بيت الله الحرام العام الماضي .