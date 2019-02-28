رغم تسليم الحقل لحرس المنشات النفطية .. صنع الله يحاول المراوغة لمؤسسة مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن حماية موظفيها، وإبعاد كل من أساء لهم، أو هدد ويهدد سلامتهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن المؤسسة مستعدة فنيًا لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، مشيرًا إلى أن المشكل الأمني يحول دون ذلك وأنه سيتم رفعها فور ضمان سلامة العاملين .

وأوضح صنع الله في لقاء نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة على “فيسبوك”، أن علاقة المؤسسة والجيش الليبي “ممتازة” في المناطق الشرقية والوسطى، لافتًا إلى أنه يطمح إلى أن تكون العلاقة مع القوات المسلحة هي نفس بحقل الشرارة.

ولفت أن المؤسسة تسلمت يوم أمس رسالة من اتحاد عمال النفط والغاز مفادها أن العمال في الحقل لا يشعرون بالأمان ولا يستطيعون العمل في ظل وجود الجماعات المسلحة، حسب قوله .

وأشار إلى أن المؤسسة مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن حماية موظفيها، وإبعاد كل من أساء لهم، أو هدد ويهدد سلامتهم .

ودعت المؤسسة كافة الأطراف المعنية والقيادة العامة للجيش الوطني إلى إخراج الجماعات المسلحة من الحقل، مؤكدة أنه سيتم رفع حالة القوة القاهرة فور حدوث ذلك .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت قرارًا بتعيين اللواء “ناجي أحمد موسى المغربي” آمرًا لجهاز حرس المنشآت النفطية لحماية حقل الشرارة النفطي منذ حوالي خمس أيام .

وأشار بيان التكليف، إلى تعيين عميد الريفي “كنه أحمد علي” آمرا لـ”وحدة حماية الأصول النفطية الشرارة”.

وشدد بيان التكليف على وجوب، تنفيذ خطة تأمين الحقل ومستخدميه والتعاون مع غرفة عمليات الكرامة وإحاطة الجهاز برقيًا بأي معلومات.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، قد استحدث “وحدة حماية الأصول النفطية الشرارة” لتأمين حقل الشرارة النفطي، والعمل على تشجيع المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ قرار رفع القوة القاهرة، عن الحقل وإعادة تشغيله من جديد بعد توقفٍ دام فترة طويلة.