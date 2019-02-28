اجتماع كبير للإخوان في قطر .. بقيادة الغرياني والصلابي الغرياني استقل طائرة خاصة تابعة للديوان الأميري من مطار "أتاتورك" في إسطنبول إلى مطار "حمد" في الدوحة رفقة بعض من قيادات جماعات الإخوان والليبية المقاتلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الصحفي محمود المصراتي عن وصول المفتي المعزول الصادق الغرياني يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة سرية.

وقال المصراتي – عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” – إن الغرياني وصل إلى الدوحة سرًا أمس الأربعاء وتنتهي زيارته غدًا الجمعة، لافتًا إلى أنه سيعود بعدها إلى مكان إقامته الحالي في تركيا.

وأوضح المصراتي أن الغرياني استقل طائرة خاصة تابعة للديوان الأميري من مطار “أتاتورك” في إسطنبول إلى مطار “حمد” في الدوحة رفقة بعض من قيادات جماعات الإخوان والليبية المقاتلة من بينهم الإرهابي سامي الساعدي والمكنى بـ “أبوالمنذر” .

وذكر أن الغرض من الزيارة هو عقد اجتماع ولبحث مستقبل الأوضاع في ليييا، وخاصة بعد انتصارات القوات المسلحة في الجنوب وهزيمة المعارضة التشادية، إضافة إلى وضع خطة لتوحيد الخطاب الإعلامي ضد الجيش .

وأشار إلى أن الاجتماع سيضم أبرز قيادات الأخوان المقيمين في تركيا وعلى رأسهم “علي الصلابي” وشقيقه الإرهابي “إسماعيل” وآخرين، مع استبعاد “عبدالحكيم بلحاج” بسبب المشاكل التي تدور بينه وبين “الصلابي” بعد استيلاء الأخير على قناة “النبأ”، وحضور ممثل عن حزب العدالة والبناء .