الجيش الليبي يعلن السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع الجزائر وحدات الجيش دخلت إلى المنطقة سلميًا وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي مساء اليوم الخميس عن دخول وحدات القوات المسلحة إلى مدينة غات القريبة من الحدود الجزائرية بعد دخولها قبل ساعات لمنطقة العوينات المجاورة .

وأوضحت غرفة عمليات الكرامة بأن وحدات الجيش دخلت إلى المنطقة سلميًا وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة واصفة مدينة غات بأنها جوهرة الصحراء .

ويأتي هذا التحرك بعد سيطرة القوات المسلحة على منطقتي فنقل وتراغن شرق مدينة مرزق ، ولم يتبقى للقوات المسلحة بحسب مصدر عسكري إلا بلدة ام الارانب لتصبح المنطقة الجنوبية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أنها اطلقت عملية عسكرية في الجنوب تهدف إلى حماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين سواء من تنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة الإرهابي والعصابات الاجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب وتعمل مع دولا أجنبية على تغيير طبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية، والمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة اقليمها الجغرافي.