السلاك: حفتر والسراج يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية مصادر رفيعة سبق و أكدت لأخبار ليبيا 24 أن “ماري فيليبي” المستشار الجديد لإيمانويل ماكرون ، و غسان سلامة ، يضغطان سراً من أجل ترتيب لقاء بين حفتر و السراج في أبو ظبي أو باريس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أكد خلال لقائه الأربعاء في أبوظبي مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، على مدنية الدولة وتقليص المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

وأضاف السلاك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن السراج أكد عقب لقائه حفتر أمس الأربعاء على موقفه الثابت بأن لا حل عسكري للأزمة السياسية، وعلى ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والمنشآت المدنية وإبعادهم عن أي صراعات، حسب قوله.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية.

هذا واتفق الجانبان على إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، بحسب ما نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي.

و كانت أخبار ليبيا 24 قد نشرت الإسبوع الماضي تصريحات لمصادر رفيعة خاصة، إن “ماري فيليبي ” المستشار الجديد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في فريق الشؤون الخارجية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، يحاولان الضغط سراً من أجل ترتيب لقاء بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أبو ظبي أو باريس .

وقالت المصادر لأخبار ليبيا 24، إن “فيليبي” ، تمارس الضغط سراً بشكل قوي مع “سلامة”، لترتيب اجتماع طارئ في أبو ظبي “بين قائد الجيش حفتر ورئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، فايز السراج.